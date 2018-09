Deel dit artikel:











'Scoot Angels' zetten oprichter in het zonnetje met Erepenning: 'Als iemand het verdient, is hij het' Foto: Pixabay

NIJKERK - Je hebt ze misschien wel een keer voorbij zien trekken in het polderlandschap bij Nijkerk. Een langgerekt lint aan scootmobielen. Wekelijks maken meerdere ouderen een gezamenlijk rondje door de natuur waar ze normaal gesproken in hun eentje nooit komen. De 69-jarige Henk Schouten uit Nijkerk stond bijna 15 jaar geleden aan de wieg van de 'Scoot Angels' zoals de scootmobielclub heet. Dat alles deed hij vrijwillig en voor zijn jarenlange inzet werd hij donderdag in het zonnetje gezet.

In het diepste geheim is Henk naar het gemeentehuis gelokt. Zelfs de meeste leden van de scootmobielclub waren niet op de hoogte. Ze dachten dat ze naar het gemeentehuis gingen om het functioneren van een aantal zorgaanbieders te evalueren. Bij aankomst bleek de reden van samenkomst heel wat feestelijker. Henk kreeg daar, uit handen van burgemeester Gerard Renkema, een zilveren Erepenning van de gemeente Nijkerk uitgereikt. Smoes Om Henk niets te laten vermoeden, verzonnen twee leden van de scootmobielclub een smoes om iedereen op tijd bij het gemeentehuis te krijgen. Het middelpunt zelf had bij aankomst nog niets door, maar toen de burgemeester opeens zijn gezicht liet zien, werd het voor iedereen duidelijk. Na mooie woorden van de burgervader kreeg Henk de Erepenning voor zijn inzet als vrijwilliger. Mensen bij elkaar brengen Iedere dinsdag maakt Henk met maximaal 15 andere scootmobielrijders een rondje van 20 à 25 kilometer. Vanwege gezondheidsredenen heeft hij het organisatorische stokje enkele maanden terug overgedragen aan Gerard van Zwol. Die laatste was één van de weinigen die op de hoogte was van de uitreiking. 'Weinig mensen wisten ervan omdat Henk anders zonder twijfel iets zou gaan vermoeden', zegt van Zwol. 'Maar als iemand dit verdient, dan is Henk het wel', gaat hij verder. 'Henk heeft met de 'Scoot Angels' mensen bij elkaar gebracht die anders maar alleen zouden zijn. Met het wekelijkse rondje zien de mensen de prachtige omgeving, hebben we samen veel lol en drinken we een kopje koffie. Dat is prachtig', besluit hij. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52