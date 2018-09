Vrouw (25) vermist in Wageningen

WAGENINGEN - De politie in Wageningen is op zoek naar een 25-jarige inwoonster van die plaats. De vrouw wordt sinds woensdagochtend vermist. De politie vermoedt dat het niet goed gaat met haar en vraagt mensen naar haar uit te kijken.

De vrouw is woensdagochtend voor het laatst gezien in de omgeving van Wageningen. Ze heeft een opvallende neuspiercing en is mogelijk gekleed in een grijs jurkje. Mensen die haar hebben gezien, kunnen dat laten weten via 112.