Vrouw (25) uit Wageningen is weer terecht

WAGENINGEN - De vrouw naar wie de politie in Wageningen op zoek was, is weer terecht. Dat meldt de politie. De 25-jarige was sinds woensdagavond vermist.

Omdat de politie vermoedde dat het niet goed ging met haar, werd verzocht uit te kijken naar de vrouw. De politie meldt donderdagmiddag op Facebook dat zij levend is gevonden en bedankt iedereen voor zijn inzet en betrokkenheid. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52