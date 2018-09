Deel dit artikel:













De voedselcommissaris: verzetsheld met een 'randje'

BEEKBERGEN - Hij hielp duizenden onderduikers aan voedsel maar kreeg na de oorlog een berisping omdat hij in de ogen van buitenstaanders wel erg nauw had samengewerkt met de Duitsers. Jan Groen Tukker, de provinciaal voedselcommissaris in Gelderland. Over zijn leven en werk wordt 20 september in het Airborne Museum in Oosterbeek een boek gepresenteerd van de hand van zijn achterneef Kees Tukker (zie agenda).

Beekbergen Jan Groen Tukker, een boerenzoon uit de Alblasserwaard, werd na zijn studie aan de Landbouwhogeschool in Wageningen directeur van het centrum voor pluimveeonderzoek op landgoed Spelderholt bij Beekbergen. Onder zijn leiding groeit de Nederlandse export naar recordhoogten. Ambtenaar in oorlogstijd Als de Tweede Wereldoorlog zijn schaduw vooruitwerpt staat hij samen met twee andere ambtenaren aan de wieg van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd. Nederland moet in geval van oorlog in zijn eigen behoefte kunnen voorzien. Want zelfs als we net als in de Eerste Wereldoorlog neutraal blijven is het land nog steeds te afhankelijk van de import uit Amerika en onze kolonïen. Ze maken een plan waarbij een groot deel van de veestapel het veld moet ruimen en waarbij de Nederlander meer plantaardig voedsel moet eten. Provinciaal voedselcommissaris Jan Groen Tukker zelf wordt provinciaal voedselcommissaris voor Gelderland. Na de bezetting moet hij op zijn plek blijven om de belangen van het volk zo goed mogelijk te dienen. De voedselcommissaris moet spitsroeden lopen, dubbelspel spelen. In Gelderland zitten naar verhouding de meeste onderduikers van Nederland, mensen die allemaal onderdak en eten nodig hebben. Tukker weet voedsel voor duizenden mensen buiten de boeken te houden maar omdat te kunnen doen moet hij bevriend blijven met de Duitsers. Voor de buitenwacht is het alsof hij heult met de bezetter. Dat komt hem, de man van het “stille” verzet op een berisping te staan. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52