Geen vergunning en geld weg: Driels bedrijf in opspraak na afblazen festivals

DRIEL - Het bedrijf Maxx People & Events uit Driel is in Limburg onder vuur komen te liggen, nadat twee geplande festivals in Horst (Limburg) zijn afgeblazen. Tientallen mensen die al een kaartje hebben gekocht, kunnen geen contact krijgen met de organisator. Ze kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun geld. Nu blijkt dat de Drielse evenementenorganisator ook helemaal geen vergunning had voor het organiseren van de festivals.

De festivals, Absolute 90’s en Maximaal Hollands, zouden komend weekend in Kasteelpark Ter Horst worden gehouden. Kaartjes konden online worden gekocht. Een kaartje kostte vijftien euro, voor VIP-tickets moest zeventig euro worden afgetikt, meldt 1Limburg.

Omroep Gelderland heeft op diverse manieren geprobeerd om in contact te komen met het bedrijf. Dat is tot op heden niet gelukt.

Faillissement

Het bedrijf dat de kaartjes verkocht laat via de website weten dat beide festivals niet doorgaan. 'We hebben begin van week 35 contact gehad met de organisatie van Absolute 90's en Maximaal Hollands. Zij hebben ons aangegeven een faillissement aan te vragen. De betaalde gelden zullen waarschijnlijk enkel via de curator kunnen worden terug gevorderd.'

Geen vergunning

De gemeente Horst aan de Maas laat weten dat ook helemaal geen vergunning is afgegeven voor de festivals. 'In april is een vergunning aangevraagd, maar die was niet compleet,' laat een woordvoerder weten. 'We hebben ze daarop meerdere keren benaderd, maar tot op heden hebben we de organisatie niet kunnen bereiken.'

Opgelicht

Het bedrijf Maxx People & Events is eigendom van de 42-jarige Marco V., die eerder een incassobedrijf op zijn naam had staan. Het programma Tros Opgelicht?! besteedde twee jaar geleden aandacht aan dit bedrijf, nadat er klachten waren binnengekomen dat de incasso’s die het bedrijf int niet worden uitbetaald.

De echtgenote van V. was eigenaar van het bedrijf Suc6 Totaal, dat vorig jaar de festivals We Like The 90's en Maximaal Hollands in Doetinchem organiseerde. Omdat toen de kaartverkoop tegenviel, werden gratis kaartjes weggegeven. Inmiddels is dat bedrijf failliet verklaard.