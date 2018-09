Is een rookvrij terras de toekomst?

Als het aan een pannenkoekenrestaurant in Berg en Dal ligt wel. Eigenaar Johannes van der Bent besloot een deel van zijn terras rookvrij te maken. 'We zitten hier midden in het groen. We hebben ook veel te maken met gezinnen en kinderen', legt de eigenaar uit. Daarom biedt hij de gasten nu een keuze: wilt u roken of niet-roken?

Gevoelig onderwerp

Voor een pannenkoekenrestaurant met veel jonge gasten is de keuze wellicht sneller gemaakt. Bij veel andere restaurants en cafés wil men nog niets weten van een rookvrij terras. 'Ik vind het een dappere keuze. Bij mijn publiek is er nog een grote behoefte om te roken op het terras', vertelt de uitbater van een café aan de Grote Markt in Nijmegen.

Dat is precies waar het schuurt. Koninklijke Horeca Nederland roept restaurants en cafés dan ook op om naar de behoefte van klanten te kijken. 'Er zijn natuurlijk kroegen of discotheken die nog veel gasten hebben die roken. Die moet je ook faciliteren', vertelt woordvoerder Bernadet Naber. Zij vindt dat er ook rekening moet worden gehouden met de 25 procent rokers in Nederland.

Bekijk de reportage, tekst gaat verder onder de video



'Geen rookverbod'

'Wij gaan er vanuit dat er voor terrassen geen rookverbod komt. Mensen moeten toch ergens de sigaret nog op kunnen steken', aldus Naber. Koninklijke Horeca Nederland is wel in gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) over ingebouwde rookruimtes. Blokhuis wil deze rookruimtes binnen twee jaar uit de horeca hebben. Dat is gelijk een gevoelig punt, ondernemers hebben fors geïnvesteerd in die ruimtes.

Beluister de reactie van Koninklijke Horeca Nederland op Radio Gelderland



In Berg en Dal wacht het pannenkoekenrestaurant alle discussie niet af. Van De Bent voorspelt: 'Ik denk dat een rookvrij terras straks overal het geval is. Maar dan moet er nog wel wat water door de Waal, zoals we hier in Nijmegen zeggen.' Naast het pannenkoekenrestaurant besloot een restaurant in Doesburg eerder ook al maatregelen te nemen. Bij de Italiaan is zelfs het hele terras rookvrij.

'Rookvrije generatie'

Volgens Clean Air Nederland, een organisatie voor een rookvrij land, sluiten steeds meer horeca-ondernemers zich aan. Ook staatssecretaris Blokhuis pleitte eerder voor een rookvrije generatie.

Lees ook: