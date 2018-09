Deel dit artikel:











De babyzwijntjes zijn weer te zien!

EDE - Onze natuurvlogger Youri Jongkoen is Planken Wambuis weer ingegaan op zoek naar wilde dieren. Hoewel hij er de zoeker van zijn camera even voor nodig heeft, ziet Youri voor het eerst in tijden weer wat babyzwijntjes rondlopen. Een stuk of 6 zelfs! Altijd weer leuk om te zien toch? Naast de babyzwijntjes zag Youri natuurlijk nog veel meer wild voorbij komen...

Wil je op de hoogte blijven van de laatste video's van BuitenGewoon vlogger Youri? Dat kan hier. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52