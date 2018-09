Deel dit artikel:











Opgestapt raadslid beschuldigt Pechtold van misbruik en wangedrag Foto: ANP

WAGENINGEN - Anne Lok, het D66-raadslid uit Meppel dat opstapte nadat haar relatie met Alexander Pechtold uit Wageningen eindigde beschuldigt hem in haar ontslagbrief van misbruik, wangedrag en opportunisme. Dat blijkt uit de brief die in handen is van Dagblad van het Noorden.

Lok vertelt dat de relatie op een pijnlijke wijze is beëindigd en dat Pechtold dreigt met het plegen van karaktermoord. Ook zou Pechtold juridische stappen willen ondernemen. Misbruik, wangedrag en opportunisme 'Er hangt mij boven het hoofd dat hij mij, als ik mij tegen deze publiciteit wil verweren door zijn misbruik, wangedrag en opportunisme aan te tonen, zal vervolgen voor het schenden van het briefgeheim of iets dergelijks', aldus Lok in de brief. Voor de camera van Hart van Nederland zegt Alexander Pechtold het te betreuren dat ze is opgestapt en dat hij zich niet herkent in de geschetste beelden. 'Ik voel geen enkele behoefte om mij te verantwoorden voor dat beeld waar ik mij in het totaal ook niet in herken.'