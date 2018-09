Vrouw staat doodsangsten uit bij overval: 'Rennen! Je leven, je leven. Rennen!'

Enkele weken na het voorval is ze nog steeds diep onder de indruk van wat haar is overkomen.

'Ik kreeg een dreun in mijn nek', vertelt ze Omroep Gelderland. 'Ik had het gevoel alsof ik in een film zat. Ik was even de kluts kwijt. Ik vermoed dat ik intuïtief de tas tegen me heb aangedrukt. Ik keek over mijn linkerschouder en zag die man.'

Het slachtoffer stond doodsangsten uit. 'Er ging door me heen: Rennen! Je leven, je leven. Rennen, rennen!

