Betuws Oorlogsmuseum toont Market Garden-expositie

HETEREN - .

Het Betuws Oorlogsmuseum in Heteren vertoont een Market Garden-expositie en is in de week van Market Garden iedere dag geopend.

Locatie: Onze Lieve Vrouwestraat 36, 6666 AL Heteren

Begintijd: 13.30 (woensdag t/m zondag)

Eindtijd: 17.00 (woensdag t/m zondag)

Bijzonderheden: Speciale openingstijden i.v.m. Market Garden:

19 t/m 23 september iedere dag geopend van 10.00-12.00 en van 13.00-17.00

voor meer informatie zie https://betuwsoorlogsmuseum.nl/