Sevenich straalt bij huldiging in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Waterpoloster Vivian Sevenich is dinsdagavond door de gemeente Oost Gelre in het zonnetje gezet in het zwembad in Lichtenvoorde. Op het Europees Kampioenschap in Spanje veroverde ze eind juli met haar teamgenoten de Europese titel.

'Het is heel speciaal, als je ziet hoe de mensen allemaal hebben meegeleefd en er ook waren toen ik hier als zesjarig meisje kwam binnenlopen', aldus Sevenich over de huldiging bij haar oude club ZPC Livo.

'Het is bijzonder dat ze allemaal nog zo enthousiast zijn, ondanks dat ik hier al een tijdje niet meer speel. Het voelt nog steeds als thuiskomen. Als je midden in het toernooi zit, dan ga je van wedstrijd naar wedstrijd. Daarom zijn dit soort momenten ook heel mooi. Dat je realiseert hoe bijzonder het is.' Na twee verloren finales werd Sevenich in Barcelona Europees kampioen met de waterpolodames door in de finale Griekenland met 6-4 te verslaan.



In het bijzijn van vrienden, familie en bekenden werden er lovende woorden gesproken door burgemeester Annette Bronsvoort en wethouder Bart Porskamp. 'Het is een geweldige prestatie van Vivian', zo gaf Bronsvoort aan. 'We zijn buitengewoon trots dat er opnieuw een inwoner van Oost Gelre zo’n buitengewone prestatie op sportgebied levert. We hebben de afgelopen jaren een huldiging gehad van Jelle van Gorkom, van Lynn Knippenborg, van Femke Stoltenborg en de volgende in die hele mooie rij is Vivian Sevenich.'



Kijk hier voor een documentaire over de Lichtenvoordse waterpoloster.