Meisje (14) uit het niets mishandeld op station

NIJMEGEN - Een 14-jarig meisje is woensdagochtend op het NS-station in Nijmegen uit het niets mishandeld door een onbekende man.

Het meisje stond rond 7.45 uur bij het informatie-bord van de bussen toen ze werd aangevallen. De dader is op heterdaad betrapt en aangehouden.

De politie is nu op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het was erg druk toen de mishandeling plaatsvond. Hoe het gaat met het meisje, is niet bekend.