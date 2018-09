Samen haken tegen eenzaamheid: 'Het haakt allemaal in elkaar'

De Week van de Aandacht is een Nijkerkse variant van de landelijke Week tegen de Eenzaamheid. De campagneweek begint op 22 september, maar nu al moeten de sleutelhangers gehaakt worden die tijdens de activiteiten worden uitgedeeld. Dat doen de hakers niet alleen maar thuis op de bank, maar ook samen op het stadhuis.

Marloes van Est is een van de drijvende krachten achter de Week van de Aandacht. 'Dat is juist zo mooi, dat je voor die week al mensen bij elkaar brengt die dezelfde interesse hebben. Daarbij is het gezellig, ze drinken wat, kletsen wat. Ze leren elkaar kennen. Het zijn vluchtelingen, mensen met een beperking en zij die het gewoon leuk vinden om te haken, dus van alles door elkaar en dat maakt het juist zo leuk.'

Een flink deel van de deelnemers haakt regelmatig, maar vinden juist de nieuwe samenstelling een reden om hier aan mee te doen. 'Het haakt allemaal in elkaar. Je bent aan het haken en we haken in elkaar, letterlijk en figuurlijk. Dus dat is wel heel gezellig.'