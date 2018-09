Kruidvat Kronenburg rolstoelonvriendelijk

ARNHEM - De vestiging van het Kruidvat in Winkelcentrum Kronenburg is slecht toegankelijk voor mensen die in een scootmobiel of een rolstoel zitten.

Veel gangpaden staan zo vol met opgestapelde waar dat er voor hen geen doorkomen aan is.

Het probleem is al bekend bij het Arnhems Platform voor Chronisch Zieken en Gehandicapten, en beperkt zich, volgens voorzitter Dick Cochius in de Gelderlander, niet alleen tot die ene vestiging in winkelcentrum Kronenburg. 'Dit is een landelijk probleem', benadrukt hij.

Ondanks de klachten lijkt Kruidvat voorlopig niet van plan te zijn iets aan de opzet van hun winkels te veranderen. Klagers verwijst de bedrijfsleider van het filiaal in Kronenburg naar ruimer opgezette vestigingen in Rijkerswoerd of de Grote Oord, of hij raadt ze aan producten online te bestellen of hulp te vragen aan het winkelpersoneel.

Overigens is winkelcentrum Kronenburg zelf inmiddels in gesprek met het APCG over een betere toegankelijkheid voor rolstoelers en mensen in een scootmobiel in winkelcentra Kronenburg en Presikhaaf.