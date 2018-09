DOETINCHEM - De laatste weken is er een enorme stijging van scooterdiefstallen in en rondom de gemeente Doetinchem. Dat meldt de politie.

De politie laat weten via Facebook de daders graag te willen pakken. Heeft u informatie of ziet u verdachte situaties? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via het telefoonnummer 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.



Ziet u iets verdachts in uw omgeving of lijkt het op diefstal? Neem dan contact op via 112.