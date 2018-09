Suïcidale jongere kreeg geen goede hulp bij Intermetzo

EEFDE - De jeugdzorginstelling Intermetzo in het Gelderse Eefde heeft geen goede hulp verleend aan een jongere die daar suïcide heeft gepleegd, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De jeugdige, van wie niet bekend is of het om een jongen of een meisje gaat, zat sinds februari vorig jaar in de instelling voor gesloten jeugdzorg en pleegde drie maanden later zelfmoord. Volgens de inspectie liet ook de jeugdbeschermingsinstantie SAVE (Samen Veilig Midden-Nederland) steken vallen bij de hulpverlening.



De inspectie stelt vast dat zorgmedewerkers van Intermetzo het risico op zelfdoding niet goed hebben ingeschat, mede door organisatorische tekortkomingen. De betrokken medewerkers hadden ook geen volledig beeld van de complexe problemen waar de jongere mee kampte. Daarnaast handelde Intermetzo niet volgens de regels voor 'vrijheidsontneming' en 'vrijheidsbeperking'.



Intermetzo is een onderdeel van zorgorganisatie Pluryn.