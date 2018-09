Volleyballer Van Haarlem in Doetinchem voor interland

DOETINCHEM - Het Nederlands volleybalteam speelt donderdagavond een van de laatste voorbereidingswedstrijden in aanloop naar het wereldkampioenschap. In de Doetinchemse Topsporthal is topland Argentinië de tegenstander.

'Meestal komen we wel één keer per twee jaar met Oranje in Doetinchem, maar het blijft heel bijzonder', aldus de 29-jarige spelverdeler Daan van Haarlem, die voor de interland terugkeert in zijn stad. 'Ik ken veel mensen, kom er vandaan. Het is een vertrouwd nest.'

Tegenstander Argentinië is de nummer zeven van de wereldranglijst, een mooie uitdaging voor nummer 25 Nederland. 'Het is een sterke tegenstander', aldus de speler van de Tsjechische topclub VK Karlovarsko. 'We moeten zien of we ons daaraan kunnen optrekken.'



De wedstrijd tegen de Zuid-Amerikanen is een van de uitzwaaiwedstrijden richting het WK dat volgende week van start gaat. Voor het eerst sinds 2002 maakt Oranje onderdeel uit van het toernooi. 'Daarom is het voor ons goed dat we ons hebben geplaatst, maar ook voor het hele volleybal.'

Toch is Nederland in een poule met onder meer Frankrijk, Brazilië en Canada een underdog. 'We gaan er volle bak voor en het zou fantastisch zijn als we doorkomen.'