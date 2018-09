Eerste Dementie-Event is in Radio Kootwijk

RADIO KOOTWIJK - Op woensdag 5 september vindt het eerste Dementie-Event plaats, voor en door mensen met dementie. Uit het hele land komen mensen met dementie samen in het zendgebouw van Radio Kootwijk om met elkaar te discussiëren: hoe kijkt de wereld tegen de ziekte aan en hoe kan de beeldvorming veranderen? Alzheimer Nederland is samen met Dirkse Anders Zorgen (DAZ) initiatiefnemer van het event.

Na het event wordt een manifest opgesteld waarin de wensen van de mensen met dementie richting maatschappij kenbaar worden gemaakt. Het manifest wordt op een later moment gepresenteerd.

Het begin van een ‘beweging’

Tijdens de bijeenkomst op de Veluwe gaat men praten over de volgende punten: Wat helpt je om de ziekte een plek te geven in het dagelijks leven? Welke tips heb je voor lotgenoten om praktische knelpunten op te lossen, dingen waar je zelf tegenaan loopt? En wat doe je zelf om contact te maken en te houden met mensen in de directe omgeving, zoals familie en vrienden?

Volgens Alzheimer Nederland is het Dementie-Event het begin van een ‘beweging’. 'Het moet leiden tot een nog sterkere emancipatie van mensen met dementie. En er zo voor zorgen dat de samenleving met mensen met dementie praat en niet erover’, aldus Marco Blom, directeur Alzheimer Nederland.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Marco Blom, adjunct-directeur van Alzheimer Nederland