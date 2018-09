TIEL - ProRail vervangt vanaf maandag 10 september het meubilair op het perron van station Tiel Passewaaij.

Eerst worden de oude stalen banken en voorwerpen die in de weg staan verwijderd. Daarna plaatst ProRail de nieuwe banken, abri’s, reisinformatiepanelen en prullenbakken.

De klus duurt twee weken. In die tijd is er geen of minder gelegenheid om te zitten op het station.