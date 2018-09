Overleden voetballer Tijmen (13) doneerde acht organen 'Zo leeft hij voort'

'Het was een hele bijzondere avond', vertelt Willy Stein van voetbalclub MvR. 'Thijmens beide ouders waren erbij en en zij hebben ook allebei wat gezegd. Ze vertelden bijvoorbeeld dat Tijmen acht organen heeft gedoneerd en dat hij op die manier toch voortleeft.'

Tijmens ouders hopen dat de jongens lekker blijven voetballen. Willy Steins - bestuurslid MvR

Behalve de jongens die zaterdag op het veld stonden, waren ook hun ouders, een kinderpsycholoog, een paar mensen van de voetbalclub, de mensen die zaterdag eerste hulp verleenden en iemand van Slachtofferhulp Nederland erbij.

'De ouders van Tijmen hebben ook benadrukt dat het een ongeluk was, en dat niemand daar wat aan kon doen. Ze hopen dat de jongens lekker blijven voetballen, want dat had Tijmen ook zo gewild.'

De afgelopen dagen hebben al veel mensen bloemen of knuffels neergelegd bij het hek ter nagedachtenis aan Tijmen.

tekst gaat verder onder video:

Potje voetbal

'Wat heel mooi was', vertelt Stein, 'was dat de jongens op een gegeven moment nog even een potje hebben staan voetballen tegen elkaar. Dat deden ze op een veld naast het veld waar het zaterdag gebeurde. En de ouders stonden allemaal op het terras te kijken, ze waren blij en vertederd om te zien dat dat nog zo kon. Het was een prachtig gezicht om te zien.'

De ouders van Tijmen hebben veel mensen gesproken gisteravond en zij vinden het volgens Stein heel fijn om te merken hoe iedereen meeleeft.

Herdenking

Aanstaande donderdag is er tussen 19.00 en 20.00 uur een herdenkingsbijeenkomst voor alle MvR leden, overige betrokkenen en iedereen die de familie en de club een warm hart toe draagt. De club vraagt bezoekers namens de familie om geen bloemen mee te nemen, maar geld te doneren, zodat zijn ouders daarmee een blijvende herinnering aan Tijmen kunnen schenken aan de club waar hij sinds zijn vijfde voetbalde.