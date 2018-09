Nog heel even naar Demis Roussos

NIJKERK - Nog maar twee weken en dan sluit het Demis Roussos museum in Nijkerk. Alle spullen, zoals zijn gouden platen en heel veel foto's, verhuizen dan naar Athene, waar de zanger ook begraven ligt. Het museum opende twee jaar geleden in Nijkerk. Nu bekend is dat het sluit, nemen meer mensen nog even de tijd het museum te bezoeken.

Eigenaar Bert van Breda van het museum: 'Afgelopen weekend hadden we zo'n driehonderd bezoekers. En nee, ik vind het niet erg dat het sluit. Ik heb toen het hier begon al geopperd dat het in Athene moest, want daar heeft Demis een groot deel van zijn leven gewoond en ligt hij ook begraven'.

Museum naar Athene

De zanger Demis Roussos had met name in de jaren zeventig grote hits. De nummers My Friend the Wind en Forever And Ever scoorden wereldwijd. De zanger overleed in 2015. Zijn kinderen waren twee jaar geleden aanwezig bij de opening van het museum in Nijkerk. Bert van Breda: 'En die zoon opent nu dus een museum in Athene en hij heeft grote plannen. De bedoeling is dat het volgend jaar 15 juni opent, de geboortedag van Demis'.

Gouden jaren

Overigens komt er op de plek van het Demis Roussos museum meteen een ander museum. Dat gaat over de Golden Years of Dutch Pop Music. Van Breda: 'Dat vertelt de geschiedenis van grote Nederlandse namen als Peter Koelewijn, Rob de Nijs, Boudewijn de Groot, the Cats en Golden Earring'.