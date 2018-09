Mogelijk nog maanden verkeersproblemen bij IJsselbrug

WESTERVOORT - De verkeersproblemen op de snelweg A12 bij de IJsselbrug tussen Arnhem en Westervoort kunnen volgens Rijkswaterstaat nog een tijd duren. Op snelwegen in de wijde omtrek zijn omleidingsroutes aangegeven om het verkeer zoveel mogelijk bij de brug weg te houden.

De IJsselbrug dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw en wordt in 2021 gerenoveerd. Rijkswaterstaat hield de conditie van de drukbereden stalen brug al anderhalf jaar geregeld in de gaten. Nu is een probleem ontdekt dat nader onderzoek vergt. Dinsdag is daarvoor een deel van de brug afgesloten. 'Met de veiligheid kun je niet sjoemelen', aldus een woordvoerder.

Onduidelijkheid over oorzaak

Over een paar dagen is duidelijk wat er precies aan de hand is. Het is afhankelijk van de ernst van het probleem hoeveel tijd Rijkswaterstaat nodig heeft voor herstelmaatregelen. Dat zou maanden kunnen duren. Het advies is de oostkant van Arnhem vooralsnog zoveel mogelijk te mijden.



Verkeer op de A12 vanuit de Randstad richting Duitsland wordt ruim voor Arnhem al gewaarschuwd om een andere route te nemen. Door de omleidingen en sluipverkeer ontstaan op andere verbindingen rond Arnhem en tussen Nijmegen en Arnhem ook opstoppingen.

