Margot Ribberink na 28 jaar weg als weervrouw

Ribberink, die in Lent woont, heeft 28 jaar gediend als weervrouw. In 1990 begon ze. Vanaf 1993 tot 2013 was ze als weervrouw te zien bij RTL. Al die tijd heeft ze ook bij veel regionale omroepen het weer gepresenteerd, waaronder Omroep Gelderland. Aan het einde van het jaar stopt ze ermee.

Toekomst

'Het ligt nog erg open wat ik ga doen, maar het weer en het milieu gaan er zeker mee te maken hebben. Ik heb me de afgelopen twee jaar heel hard ingezet om mensen in beweging te krijgen op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. Dat doe ik vooral in Nijmegen maar ik zou het graag in heel Gelderland willen gaan doen.'

Ribberink in 2000 Foto: ANP