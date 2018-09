Geen aannemer te vinden voor nieuwbouw Wageningen Universiteit

WAGENINGEN - De bouw van het Dialogue Centre op de campus is vertraagd. Het geld dat Wageningen Universiteit (WUR) ervoor beschikbaar had gesteld, is volgens de aangezochte aannemers niet genoeg. WUR verwacht dat mei volgend jaar de bouw kan beginnen. Al met al betekent dat een half jaar vertraging.

Het Dialogue Centre moet komen tegenover FrieslandCampina op de hoek van de busbaan met de Mansholtlaan. Het gebouw vervangt onder meer de Aula in de stad. In november vorig jaar werd een schetsontwerp gepresenteerd. Maar de daaropvolgende aanbesteding is spaak gelopen, zegt directeur Peter Booman van het Facilitair Bedrijf.

Aantrekkende bouwmarkt maakt nieuwbouw duurder

Volgens Booman hebben zich vijf consortia van aannemers, architecten en adviesbureaus aangemeld. ‘Met twee van hen zijn we intensief in gesprek geweest. Maar geen van de partijen kon uit de voeten met het bedrag dat wij voor ogen hadden.’ Volgens Booman is dat een gevolg van de aantrekkende bouwmarkt.

Nieuwe begroting in de maak

Een nieuwe kostenraming zal met een verder uitgewerkt ontwerp in de markt worden gezet. Dat ontwerp wordt gemaakt door Broekbakema Architects uit Rotterdam, dat ook het schetsontwerp heeft getekend. Op dit moment wordt dat ontwerp plus de kostenbegroting gemaakt. Die kosten zullen volgens Booman sowieso hoger uitvallen dan aanvankelijk gepland. Of de Raad van Bestuur daar groen licht voor geeft wordt eind oktober duidelijk. Daarna kan dan de nieuwe aanbesteding van start.