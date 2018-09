EDE - Het afgelopen jaar heeft de gemeente in Ede, Lunteren en Bennekom bijna 1700 verkeersborden en 700 verkeerspalen verwijderd. Daardoor zijn er nu 15% minder verkeersborden in Ede en omgeving.

De gemeente wil hiermee duidelijkheid creëren en de verkeersveiligheid voor de weggebruiker vergroten. Doelstelling van het project was om 20% van het aantal borden te verwijderen.



Veiliger en goedkoper

De maatregel bespaart volgens wethouder Peter de Pater onderhoudskosten en voorziet in een nettere openbare ruimte. ‘We willen meer veiligheid door minder verkeersborden. Dat is dankzij samenwerking met politie, wijkteams en toezichthouders goed gelukt.’ De gemeente wil de komende jaren, daar waar het kan, meer onnodige verkeersborden weghalen.

Er zijn in totaal ruim 15.000 verkeersborden binnen het beheer van gemeente Ede. Sinds juni 2017 jaar zijn er onder andere in Lunteren, Bennekom, Ede-Noordwest, -Zuidwest en -Zuidoost verkeersborden weggehaald.. Met de sanering van Ede Noord-Oost en Centrum is het project bordensanering afgerond.



Laatste opschoonactie

Maandag is de laatste opschoonactie van start gegaan in Ede Centrum en Noordoost. De wijken Bloemenbuurt, Burgermeestersbuurt, Bosrand en alle wijken daartussen worden ook meegepakt.

De aanpassingen zijn vooraf besproken met politie, wijkteams en toezichthouders. Naar verwachting worden op 606 locaties 419 borden en 144 palen verwijderd. Er worden 31 nieuwe borden geplaatst en sommige bestaande borden verplaatst naar betere locaties, zodat er minder palen staan.

Bij vragen over het verwijderen van borden, kan contact worden opgenomen met de gemeente Ede.