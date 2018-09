Deel dit artikel:











Vrouw (83) op scootmobiel overleden na botsing met auto Foto: Ginopress

NIJMEGEN - Een vrouw op een scootmobiel is dinsdag overleden, nadat ze 's middags in botsing kwam met een auto op het Steve Bikoplein in Nijmegen. Volgens de politie kwam de vrouw door nog onbekende oorzaak in botsing met een auto en raakte gewond aan haar hoofd.

Omstanders verleenden eerste hulp, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is zij later overleden. De exacte toedracht van het ongeluk is niet duidelijk. De dienst Verkeersongevallenanalyse heeft onderzoek gedaan. De weg een tijdlang afgesloten.