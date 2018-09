Rookvrij terras in Berg en Dal

BERG EN DAL - Een pannenkoekenrestaurant in Berg en Dal gaat experimenteren met een rookvrij terras. Ruim tien jaar geleden, op 1 januari 2008, werd het rookverbod ingesteld. Roken in een café of restaurant is sinds die tijd uit den boze. Rokers moeten naar buiten, het terras op. Ondertussen ergeren niet-rokers zich daar ook aan.

En dus besloot het pannenkoekenhuis in Berg en Dal een deel van het terras nu ook rookvrij te maken. Eigenaar Johannes van der Bent zegt dat er veel gezinnen met kleine kinderen bij hem langskomen en dan is het wel zo fijn dat daar rekening mee gehouden wordt. 'Als je een beetje naar de landen om je heen kijkt, dan denk ik dat een rookvrij terras binnenkort wel overal het geval is. Maar er gaat nog wel even wat water door de Waal, zoals we het hier zeggen.'

Eigenaar Johannes van der Bent legt uit waarom zijn terras nu voor een deel rookvrij is

Betutteling

Een rookvrij terras is de toekomst, verwacht restauranteigenaar Van der Bent. Maar is dat ook zo? Clean Air Nederland, een organisatie die pleit voor een rookvrij land, kan het in ieder geval niet snel genoeg gaan. Bernadet Naber van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) denkt daar anders over. Zij bestempelt een rookverbod op een terras als betutteling en benadrukt dat de keuze bij de ondernemer zelf moet liggen. Ze willen roken niet stimuleren maar zegt wel rekening te willen houden met de 25% gasten die rookt.

Buiten roken moet blijven kunnen

De keuze aanbieden om rookvrij buiten te zitten is wat betreft KHN prima. Maar een algeheel verbod raadt zij af. De ondernemer moet kijken wat het beste bij zijn of haar publiek past. Er zijn op dit moment wel gesprekken gaande met staatssecretaris Paul Blokhuis om ingebouwde rookruimtes in cafés en restaurants 'uit te faseren'. Clean Air Nederland won eerder een rechtszaak om dit af te dwingen. Daar loopt nog cassatie tegen. Maar buiten roken moet volgens KHN gewoon kunnen.

Voorlopig nog geen verplicht rookverbod op het terras dus, als het aan Koninklijke Horeca Nederland ligt. Ook politiek Den Haag lijkt er nog niet voor te willen gaan. Al nemen steeds meer restaurants inmiddels zelf het initiatief.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Bernadet Naber van Koninklijke Horeca Nederland: