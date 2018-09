Vooralsnog geen uitstel nieuw afvalbeleid AVRI

GELDERMALSEN - Er komt vooralsnog geen uitstel van het nieuwe afvalbeleid van de AVRI. Wel wordt de huidige procedure rond de besluitvorming over de ondergrondse containerlocaties besproken tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur komende donderdag.

Dat laat de AVRI weten naar aanleiding van een bericht van RegioTV Tiel. Die wisten eerder te melden dat de nieuwe manier van afval inzamelen in tien gemeenten in het Rivierengebied wordt uitgesteld. Deze omroep baseert zich op bronnen bij afvalophaler AVRI.

De AVRI wil vanaf volgend jaar in de stedelijke gebieden het 'omgekeerd inzamelen' invoeren. Het restafval moet dat naar een ondergrondse afvalcontainer in de buurt worden gebracht. Dit om de afvalscheiding verder te stimuleren.

'Plaatsing containers nog niet goed geregeld'

De lokale omroep zegt dat de AVRI met de gemeenten de inspraak over de plaatsing niet goed zou hebben geregeld. Ook over de privacy van inwoners zijn er vragen. Zij moeten hun afval met behulp van een pasje in een container gooien.

De AVRI laat weten dat als de bespreking van komende donderdag aanleiding geeft tot een andere planning, dit dan door de AVRI na 6 september kenbaar gemaakt zal worden.