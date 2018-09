Brand bij stokoude woonboerderij met nieuwe rieten kap

HERVELD - Bij een woonboerderij met rieten dak uit 1656 is woensdagochtend brand ontstaan. Het gaat om een pand aan de Lechstraat in Herveld.

Vermoedelijk ontstond het vuur in de meterkast. De woonboerderij had net een nieuwe rieten kap en werd gerenoveerd.

Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Een speciaal 'rietteam' van de brandweer uit Kootwijkerbroek is ter plaatse gekomen om te kijken of de brand niet is doorgeslagen naar het dak.