Brand bij papierproducent in Eerbeek Archieffoto Omroep Gelderland

EERBEEK - In de nacht van dinsdag op woensdag is er rond 1 uur brand uitgebroken bij papierfabriek DS Smith Paper De Hoop in Eerbeek. Een kleine vier uur later werd het sein brand meester gegeven.

Er was brand in het ventilatiekanaal en op het dak. Meerdere brandweer-eenheden waren ter plaatse. Ook een hoogwerker was opgeroepen. Om 2.54 uur gaf de brandweer aan dat het vuur weer oplaaide, maar de brand wel onder controle was. Om kwart voor vijf gaf de officier van dienst het sein brand meester. Na een grondige inspectie van het pand konden de eenheden gaan inpakken. Wat de schade is, is nog niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52