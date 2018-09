Deel dit artikel:











VIDEO: Busje knalt met volle vaart op stilstaande vrachtwagen op Waalbrug A2 Foto: Bart Meesters

ZALTBOMMEL - Bij een botsing rond 01.15 uur met een stilstaande vrachtwagen op de Waalbrug A2 is een bestuurder zwaar gewond geraakt. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. De snelweg richting Den Bosch is enkele uren afgesloten geweest.

De bestelauto botste met volle vaart op de stilstaande vrachtwagen die op de rechterrijstrook stilstond. Er is daar geen vluchtstrook. De tekst gaat verder onder de video: Een traumahelikopter, de brandweer en politie werden opgeroepen. Uiteindelijk is de bestuurder door de brandweer uit zijn auto bevrijd. Er stond lange tijd een flinke file achter het ongeval.