Overbetuwe: ruimer kinderpardon en geen uitzetting Afghaanse vluchtelingen

ELST - Het kinderpardon moet worden verruimd en Afghaanse vluchtelingen mogen niet worden uitgezet, zo meent een meerderheid van de gemeenteraad in Overbetuwe. De raad wil daarmee een 'duidelijk signaal' afgeven aan politiek Den Haag.

Op de VVD na waren alle partijen in de gemeenteraad van Overbetuwe voor de twee ingediende moties. In meerdere gemeenten is afgelopen jaar besloten om aandacht te vragen voor kinderen die in Nederland geworteld zijn. Overbetuwe sluit zich daarmee aan bij Arnhem, Nijmegen en Wageningen.

Maksim en Dennis

Een recent voorbeeld is de uitzetting van twee kinderen naar Oekraïne. Maksim (14) en Dennis (10) Andropov uit Culemborg moesten terug naar het land van hun ouders, terwijl ze in Nederland geboren zijn. Ook de mogelijke uitzetting van de Armeense kinderen Lili en Howick houdt de gemoederen flink bezig. Zo zijn er veel meer gevallen bekend.

De burgemeester van Overbetuwe, Toon van Asseldonk, zegt in verschillende gevallen aan de bel te hebben getrokken bij de staatssecretaris. Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) kan namelijk gebruik maken van zijn 'discretionaire bevoegdheid', om zo kinderen in Nederland te houden.

Afghanistan 'zeer instabiel'

Naast het ruimere kinderpardon zouden Afghaanse vluchtelingen niet moeten worden uitgezet, zo zegt de voltallige gemeenteraad, op de VVD na. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs aan dat de situatie in het land 'zeer instabiel' is. De Taliban boekt terreinwinst en IS zou er sinds kort weer actief zijn. 'Ondanks dit alles gaat de Rijksoverheid nog steeds door met het terugsturen van Afghaanse vluchtelingen', schrijven GroenLinks, PvdA en ChristenUnie in de motie.

De raad verzoekt burgemeester Van Asseldonk 'aan te dringen bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te stoppen met de uitzettingen tot de situatie in Afghanistan door de UNHCR als veilig wordt bestempeld.'

Geen gevallen in gemeente

In Overbetuwe spelen op dit moment overigens geen zaken omtrent kinderen of Afghaanse vluchtelingen die dreigen uitgezet te worden. Toch zegt de raad het belangrijk te vinden om zich uit te spreken.