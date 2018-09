Deel dit artikel:











Kandidaat-raadslid ook verdacht van plofkraken in Zetten, Didam en Vuren Foto: Archief Omroep Gelderland

DRUTEN - Steven K. die eerder dit jaar op de lijst stond voor de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht wordt van vier plofkraken in Gelderland verdacht, dat meldt RTV Utrecht. K. werd eerder dit jaar opgepakt na een mislukte plofkraak in Druten.

Tijdens de rechtszaak maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de Utrechter ook verdacht wordt van plofkraken in Zetten, Didam en Vuren. Ook zou de man met de plofkraakbende hebben toegeslagen in Leersum, Boxmeer en Made. K. stond op de lijst van Stadsbelang Utrecht. Kandidaat-raadslid vast voor mislukte plofkraak

Plofkraak supermarkt Druten mislukt, drie aanhoudingen