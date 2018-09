IMEC wil naar Gelderland als provincie 65 miljoen bijdraagt

ARNHEM - Het Europese onderzoekscentrum IMEC, een groot bedrijf op het gebied van onder andere micro-elektronica en nanotechnologie wil een vestiging in Gelderland. Maar dan moet de Provincie Gelderland wel voor 65 miljoen euro bijdragen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn enthousiast en verwachten dat de vestiging van het instituut kan zorgen voor meer werk. Maar omdat het om een grote uitgave gaat, komt er nu eerst een haalbaarheidsonderzoek. Daarbij wordt gekeken naar de samenwerking van het instituut met de Wageningen Universiteit en de Radboud Universiteit in Nijmegen op het gebied van voeding en gezondheid. Maar ook in hoeverre kleinere bedrijven in Gelderland wat aan het instituut hebben.

In de begroting van de Provincie Gelderland is geen geld voor de plannen. Het gaat bovendien om een flink bedrag dat niet eenmalig, maar voor een periode van minimaal zes jaar moet worden betaald. Dat betekent dat als de Provincie Gelderland geld wil steken in IMEC, Provinciale Staten van Gelderland toestemming moeten geven.