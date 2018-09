Ook vandaag werkzaamheden IJsselbrug, ontwijk Arnhem in de spits

WESTERVOORT - De problemen rond het Velperbroekcircuit, de N325 (Pleijroute) en de IJsselbrug houden woensdag aan. Dinsdag ontstonden als gevolg van werkzaamheden aan de IJsselbrug al fikse vertragingen die opliepen tot een uur. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten ook woensdag het traject te mijden in de spits.

De doorstroom lijkt vooralsnog beter te verlopen dan dinsdag. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door een aanpassing in de afzetting.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat liet dinsdag al weten dat medewerkers tijdens een inspectie 'iets' ontdekten. Wat dat iets is, wil Rijkswaterstaat eerst onderzoeken. 'We zijn er niet zeker van wat het is. Om het te onderzoeken moesten we in ieder geval één rijstrook afsluiten. Zo bleef de overlast beperkt tot één strook. Op die manier waarborgen we de veiligheid en faciliteren we het onderzoek.'

Veiligheid niet in geding

De veiligheid van de brug is niet in het geding, benadrukte Rijkswaterstaat. 'Het is alleen wel zo dat die inspectie er niet voor niets is. De brug is oud en gebouwd in een tijd dat er andere eisen werden gesteld aan het verkeer. Dat is inmiddels veranderd. De brug staat in het normale proces onder toezicht.'

Woordvoerder Ton Oudenhuysen van Rijkswaterstaat vertelde ook op Radio Gelderland over de problemen:

Rijkswaterstaat startte maandag al met het onderzoek rond de brug. Wanneer dat af is, is ook nog onduidelijk. 'De inschatting is een dag of twee. Maar als je niet precies weet wat je tegen gaat komen, is het moeilijk te zeggen hoeveel tijd het gaat kosten. Maar we proberen de overlast te beperken.'

Rechterrijstrook blijft dicht

De rechterrijstrook van de parallelbaan op de IJsselbrug van Velperbroek richting Duitsland zal woensdagochtend nog gesloten zijn. Verkeer op de hoofdrijbaan richting Duitsland ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.