Treinverkeer stilgelegd na aanrijding bij Wijchen

WIJCHEN - Het treinverkeer tussen Nijmegen en Oss is dinsdagavond stilgelegd na een aanrijding met persoon. Rond 19.30 uur kreeg de politie melding van een ongeval op het spoor aan de Graafseweg.

Waar de aanrijding precies plaatsvond kan de politie nog niet zeggen. Evenmin is duidelijk of het om een man of vrouw gaat. De traumahelikopter is ter plaatse aangekomen, evenals de politie die ter plaatse onderzoek doet. Het gebied rondom het spoor is afgezet. Wanneer het treinverkeer hervat wordt weet de NS nog niet.