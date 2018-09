Man (66) sinds maandagnacht vermist in Ede

EDE - In Ede wordt sinds de nacht van maandag op dinsdag een 66-jarige man vermist. Hij verdween vanaf de Lucas de Kockstraat.

Volgens de politie heeft de blanke man een slank postuur, maar wel een buikje. Hij heeft kort grijs haar en draagt een bril.

De man reed weg in een blauwe Fiat Seicento met het kenteken XZ-BR-76. Het is volgens de politie mogelijk dat de man de auto ergens heeft achtergelaten en lopend verder is gegaan. Op dinsdagavond zette de politie Burgernet in om de man te vinden, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op.