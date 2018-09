Landgoed Het Loo blijft in het najaar dicht zodat royals kunnen jagen

APELDOORN - Kroondomein Het Loo blijft in het najaar dicht voor publiek, tegen de wens van de Tweede Kamer in. Het grootste deel van het landgoed blijft gesloten zodat leden van de koninklijke familie kunnen jagen.

Het besluit van minister Schouten van Natuurbeheer is teleurstellend voor de Partij voor de Dieren (PvdD). De partij pleit al jaren voor volledige openstelling onder andere omdat koningin Wilhelmina het bos- en heidegebied in 1959 aan de Nederlandse bevolking schonk en het Rijk het onderhoud betaalt.

In april van dit jaar kreeg de PvdD een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich, maar de minister zegt het voorstel niet te kunnen uitvoeren. Volgens haar ligt het beheer van het Kroondomein in handen van koning Willem-Alexander en mag hij dat naar eigen inzicht doen. Voorwaarde is wel dat het openbaar belang in acht wordt genomen maar dat is volgens minister Schouten ook bij sluiting in het najaar het geval.