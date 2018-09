Automaatjes gezocht voor bijzondere vervoersdienst

ARNHEM - .

Ben je minder mobiel, heb je geen eigen auto of is openbaar vervoer/taxi een probleem? Dan kun je gebruik maken van een bijzondere vervoersdienst: ANWB AutoMaatje Arnhem.

Voor wie is ANWB AutoMaatje Arnhem?

Er even uit voor een boodschap of bezoek is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanaf september 2018 vervoeren vrijwilligers minder mobiele ‘buren’ in Arnhem met hun eigen auto. Door AutoMaatje kunnen mensen langer mobiel en actief blijven. Dit kan zijn naar de kapper of de huisarts, maar ook weer lekker op de koffie bij een vriendin. AutoMaatje brengt je overal naartoe, dus niet alleen naar een ziekenhuis of therapeut. Je kunt AutoMaatje ook gewoon voor leuke dingen inschakelen zoals een bezoekje of een boodschap doen.

Wil je een rit aanvragen?

Neem dan minimaal twee dagen van tevoren contact op met ons. Wij gaan daarna voor jou op zoek naar een vrijwilliger die op het gewenste moment kan rijden.

Je wordt altijd teruggebeld of er vrijwilliger beschikbaar is en wat de onkostenvergoeding ongeveer zal zijn. Deze betaal je contant aan de vrijwillige chauffeur.

Handig om te weten

Voor de rit betaal je een onkostenvergoeding van € 0,30 per kilometer – gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger – en eventuele parkeerkosten.

Op het afgesproken moment meldt de vrijwilliger zich en gaan jullie samen op stap.

Zit er veel tijd tussen de heen- en terugrit? Dan wordt er een tijd afgesproken om op te halen.

Chauffeurs nodig!

Lijkt het je leuk om mensen te helpen die minder mobiel zijn? Hou je van autorijden en een praatje maken? Dan is chauffeur bij AutoMaatje iets voor jou.

Wat maakt je een geschikte chauffeur?

Je bent in het bezit van een rijbewijs en hebt een eigen auto

Je bent sociaal vaardig en behulpzaam

Je bent betrouwbaar, we kunnen van je op aan

Begeleiding

De beroepskracht is beschikbaar voor informatie, overleg en advies.

Wilt u gebruik maken van de diensten van Automaatje? Of lijkt het u juist leuk om achter het stuur te kruipen en aan de slag te gaan als vrijwilliger? Reageer dan hieronder!