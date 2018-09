Tegenwind in Wijchen: 'Zo worden we nooit energieneutraal'

WIJCHEN - Initiatiefnemers voor windenergie in Wijchen ervaren alleen maar 'tegenwind' van wethouder Titus Burgers. 'Als we zo doorgaan halen we echt niet de doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn', aldus één van hen. Oppositiepartij CDA - die vragen heeft gesteld over het trage proces in Wijchen, voelt zich 'met een kluitje in het riet gestuurd.'

Het begon allemaal in 2016 toen de gemeenteraad van Wijchen de Gedragscode Windenergie Wijchen vaststelde. Die is zodanig 'streng' opgesteld dat volgens tegenstanders de komst van windmolens naar Wijchen vrijwel nihil is.

Meeste locaties onhaalbaar

Dat komt voornamelijk doordat in Wijchen inwoners tot aan duizend meter rondom een windmolen het eens moeten zijn met de plannen en/of schadeloos gesteld moeten worden. Landelijk geldt 'slechts' een cirkel van 400 meter. Daarmee vallen de meeste locaties binnen de gemeente Wijchen af.

Initiatiefnemers wachten op groen licht college

Eén bleef er over: de grond bij de Schoenaker nabij het industriepark Bijsterhuizen. Maar zelfs daarvan zegt Wind in Wijchen - initiatiefnemer van drie turbines op die locatie - dat het financieel wel erg lastig wordt. Er zijn inmiddels ruim vijftig reacties van burgers binnengekomen op de plannen, maar de initiatiefnemers gaan niet over tot het berekenen van de totale kosten van schadeloosstelling, zolang ze van het college geen signaal krijgen dat Wijchen positief tegenover de plannen staat.

Wethouder: 'geen signalen ontvangen van initiatiefnemers'

Oppositiepartij CDA wil weten hoe het college aankijkt tegen de mening van Wind in Wijchen, dat windmolens in Wijchen financieel onhaalbaar zijn als gevolg van de strenge regels. Wethouder Burgers zegt dat hem daarover niets bekend is gemaakt.

'Onbegrijpelijk', zo zegt Elly Japsers van Wind in Wijchen: 'We proberen al een week of vier een afspraak te maken met wethouder Burgers maar we krijgen gewoon geen antwoord. Het gaat allemaal ontzettend traag. In de praktijk merken we alleen maar tegenwerking.'

'Code niet bedoeld om windmolens tegen te houden'

Titus Burgers wijst er nog maar eens op dat de gedragscode in Wijchen er niet is om windmolens tegen te houden, maar om het proces zorgvuldig te doorlopen.

Het CDA vraagt zich intussen af of Wijchen de eigen doelstelling om energieneutraal te zijn in 2040 wel haalt door al het gedraal. Maar volgens Burgers komt dat best goed, als het moet zelfs zonder windmolens. '…dan zullen meer andere ruimtelijk ingrijpende duurzame energiebronnen nodig zijn zoals zonnevelden, bioenergiecentrales en geothermie.'

'Weet wethouder het ineens beter dan onderzoekers?'

'Waanzin' zo reageert Elly Jaspers. 'Dan moet íe zijn huiswerk doen. In de routekaart naar een Energieneutraal Wijchen die is opgesteld door duur betaalde onderzoekers, staat dat voor die doelstelling minimaal tien windmolens nodig zijn. En nu weet Titus Burgers het ineens beter dan die onderzoekers?'

Burgers wijst erop dat de ontwikkelingen van alternatieven erg snel gaan en dat het bovendien beter is om samen met buurgemeenten Beuningen en Druten op te trekken. Maar ook daarvan moet Japsers niets hebben. 'Hij wil gewoon alles voor zich uit schuiven en lekker op het pluche blijven zitten door niemand voor het hoofd te stoten. We moeten niet wachten op wat andere gemeentes doen, maar zelf onze verantwoordelijkheid nemen.'

''Niet halverwege de spelregels veranderen'

Burgers wil niet vooruitlopen op de vraag of de Gedragscode Windenergie Wijchen, te streng is opgesteld. Dat zal wat hem betreft pas blijken als die in 2019 geëvalueerd wordt. En zo gaat er weer minimaal een half jaar verloren. Maar de evaluatie naar voren halen zoals veel critici willen is volgens Burgers oneerlijk tegenover Wind in Wijchen. 'Dan ga je halverwege de spelregels veranderen. Dat zou niet prettig zijn voor de initiatiefnemers zoals Wind in Wijchen.'

'Nou laat ze die code maar evalueren hoor' reageert Elly Japsers van Wind in Wijchen, 'liever gisteren dan vandaag.' Maar volgens Burgers zou dat ook kunnen betekenen dat andere initiatiefnemers 'die zich nu misschien nog afzijdig houden ineens zouden kunnen inspringen. En dat zou weer niet netjes zijn tegenover Wind in Wijchen.'

'Zwak argument'

'Geen probleem, laat andere initiatiefnemers maar komen', antwoordt Jaspers, 'het is toch een vrij land? Ik heb liever drie initiatiefnemers dan niet één, want zo gebeurt er niets.' Volgens Jaspers zijn er helemaal geen andere initiatiefnemers. 'Pim de Ridder (die eerder al met succes drie windmolens bij Nijmegen neerzette en als een autoriteit geldt in windmolenland , KdJ) zou dat echt wel geweten hebben. Ik vind het dus een zwak argument van de wethouder.'

Marlien Joosse van oppositiepartij CDA voelt zich door de antwoorden van de wethouder 'met een kluitje in het riet gestuurd. We zijn met zijn allen hard bezig om de doelstelling te halen en als je als gemeenteraad dan zulke antwoorden krijgt op vragen, getuigt dat niet echt van een serieuze houding.'

Op 13 september komen de windmolens in Wijchen aan de orde in de gemeenteraad.