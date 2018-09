CIDI: 'Waarom voetbal geassocieerd wordt met antisemitisme? Goede vraag!'

ARNHEM - Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) heeft geen idee waar de associatie tussen voetbal en antisemitisme vandaan komt. Ook Vitesse vraagt zich dit af. Beide organisaties deden maandag aangifte tegen de Vitesse-supporters die zondag tijdens de wedstrijd tegen Ajax luidkeels in spreekkoren riepen 'Alle Joden aan het gas'. Maar of de aangifte iets uithaalt is nog maar de vraag.

Naomi Mestrum, adjunct-directeur van het CIDI, heeft voor Omroep Gelderland uitgezocht hoe vaak er daadwerkelijk iemand veroordeeld is naar aanleiding van spreekkoren. Maar ze kan weinig vinden. 'Er zijn wel eens mensen veroordeeld, maar daar kwam ook geweldpleging bij kijken. Antisemitisme werd echter ook bewezen.'

Wel werden er in het verleden voetbalclubs gestraft. Zoals ADO Den Haag. Maar volgens Mestrum leiden aangiftes vaak niet tot veroordelingen, omdat de individuele daders niet geïdentificeerd kunnen worden'. Het Openbaar Ministerie kan nu nog niet zeggen of de aangiftes kans van slagen hebben. Volgens de woordvoerder moet de politie eerst onderzoek doen om te zien of er personen geïdentificeerd kunnen worden.

Joodse oorsprong

Maar waar komen die antisemitische spreekkoren vandaan? Wat is de oorsprong? Volgens het CIDI is het geen Nederlands probleem, maar heeft voetbal die associatie in veel landen. Mestrum: 'Er is een klein onderzoek van de Anne Frank Stichting, waarin gekeken is naar de antisemitische spreekkoren in Engeland, Nederland, Duitsland en Polen. In Nederland is dat Ajax, dat door de eigen supporters met de geuzennaam SuperJoden wordt aangeduid. In Engeland is dat Tottenham Hotspur, waarbij de supporters zich het Jiddische leger noemen. Dit zijn voetbalclubs die dus daadwerkelijk geïdentificeerd worden met Joden, al is de oorsprong vaag. Daar zouden de leuzen gezien kunnen worden als uiting van rivaliteit.'

Ook Duitsland en Polen

Omroep Gelderland heeft ook bij Ajax de vraag neergelegd waar de associatie tussen Ajax en Joden vandaan komt, maar de Amsterdammers hebben nog niet gereageerd. Volgens Mestrum hebben landen als Duitsland en Polen geen clubs die gelinkt worden aan Joden en toch kennen zij hetzelfde probleem, blijkt uit het onderzoek van de Anne Frank Stichting. Er zijn daar veel antisemitische symbolen in de stadions en zelfs borden dat Joden niet welkom zijn.

Mestrum: 'De reden die men in Duitsland opgeeft is tweeledig, enerzijds om de rivaliteit aan te geven tussen hun eigen club en de ander. De teksten en uitingen zijn bedoeld als belediging. Anderzijds zien extreemrechtse groepen voetbal als een ideale context voor hun uitingen. Ze zien het als een goede plek om leden te werven. Binnen het voetbalstadion kunnen ze hun antisemitische leuzen makkelijker ventileren dan daar buiten.'

'In Polen nog dieper geworteld'

En hoe zit het dan met Polen? 'Voor Polen is het vergelijkbaar, hoewel daar het antisemitisme nog veel dieper geworteld zit in het denken van de mensen. Antisemitische afbeeldingen en opmerkingen zijn veel algemener en worden vaak gebruikt om ongelijkheid aan te duiden. Het is echt onderdeel van de sociale structuur en gangbare uitdrukkingen in het dagelijks leven. Overigens kent Italië ook dit probleem, een voorbeeld is de club Lazio Roma', aldus Mestrum. Lazio werd eerder dit jaar gestraft omdat supporters in thuisduel met Cagliari stickers verspreidden van Anne Frank in een shirt van aartsrivaal AS Roma.

'Chelsea enige club die ingrijpt'

Het CIDI heeft regelmatig overleg met de KNVB en voetbalclubs. Maar het lijkt niets uit te halen. Volgens het CIDI is er internationaal maar één voetbalclub die echt ingegrepen heeft tegen antisemitische uitingen en dat is Chelsea uit Engeland. Zij hebben officieel beleid tegen de ongewenste uitingen en maken regelmatig filmpjes waarin duidelijk wordt hoe de club over antisemitische teksten denkt.

Veel kleine supportersgroepen

Woordvoerder van Vitesse, Wiebe Nelissen, vertelde aan Omroep Gelderland dat de club supporters-coördinatoren heeft, die dagelijks met de supporters overleggen en afspraken maken met de supporters over wat er wel en niet gescandeerd mag worden tijdens de wedstrijden. Maar het feit dat er volgens Nelissen wel zo'n tien kleinere supportersgroepen zijn, maakt het er niet makkelijker op.

Foto: Screenshot uit het filmpje waarin de leuzen te zien zijn.

'Voorbeeld voor de maatschappij'

Nelissen: 'Vitesse doet veel maatschappelijke projecten en ook met de inzet van supporters-coördinatoren probeert de club juist een voorbeeld te zijn voor de maatschappij. Daarom hebben we ook aangifte gedaan, om een sterk signaal af te geven. Of de spreekkoren in of buiten het stadion worden gesignaleerd maakt daarbij niet uit. Zodra de associatie met Vitesse wordt gelegd, grijpen wij in.'

En toch gaat het dus nog mis. Zoals afgelopen zondag. Er is vanuit Vitesse nog geen contact geweest met de bewuste supporters over de omstreden spreekkoren. Of dat gebeurt wordt eind deze week besproken, wanneer de club overleg heeft met de politie over de aangifte. Vitesse sluit volgens Nelissen niet uit dat individuele supporters ook gestraft worden. 'Eén van de opties die overwogen wordt is een stadionverbod, maar dat wordt dus eind deze week besproken', aldus Nelissen.