Automobilist (20) onder invloed van meerdere soorten drugs

ZUTPHEN - De politie in Zutphen heeft maandagmiddag 3 september een automobilist aangehouden voor het rijden onder invloed. De 20-jarige man bleek sporen van meerdere soorten drugs in zijn bloed te hebben.

De politie zag dat de bestuurder uit Zutphen in het bezit was van een zakje hennep en besloot een speekseltest af te nemen. De bestuurder had sporen van THC, amfetamine, opiaten en cocaïne in zijn lichaam.

Op basis daarvan is de man meegenomen naar het politiebureau voor een bloedtest. Er wordt een proces verbaal opgemaakt.