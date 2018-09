Skyline Arnhem krijgt ander aanzicht: Eusebiuskerk uit de steigers

ARNHEM - Veel Arnhemmers weten bijna niet beter dan dat de Eusebiuskerk grotendeels in de steigers staat. Toch zal dat beeld na ruim negen jaar binnenkort veranderen. De imposante staalconstructie wordt vanaf maandag gedemonteerd, omdat de restauratie van de eeuwenoude kerk afgerond is.

Het middelste gedeelte van de bekende toren, de zogenaamde tweede geleiding, is gereed. Daardoor wordt vanaf maandag de komende weken hard gewerkt om de steigers, die tot een hoogte van 60 meter om de toren staan, af te breken. Zo zal de Eusebius aan drie zijden, naar verwachting, half oktober weer kunnen schitteren in de Arnhemse skyline. Alleen aan de kant van het Focus Filmtheater zal nog een deel van de steiger blijven staan. Dit gedeelte wordt in maart 2019 afgebroken.

Open Monumentendag

De afgelopen jaren was het zo nu en dan ook mogelijk om onder begeleiding een bezoekje te brengen aan de gigantische bouwsteiger. Zaterdag is die mogelijkheid er voor de laatste keer tijdens Open Monumentendag.Tussen 11.00 en 15.00 uur kan het publiek dan nog een keer het uitzicht vanaf de steiger kunnen bekijken.

Als de hele constructie gedemonteerd is, zal het glazen balkon vrij in de ruimte komen te hangen en, volgens bouwmanager Peter Koelewijn, een spectaculair uitzicht bieden.