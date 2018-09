Deel dit artikel:











Dreumelse militair Verbruggen krijgt herbegrafenis op Grebbeberg Hendrikus Verbruggen (foto Oorlogsgravenstichting)

DREUMEL - De in Dreumel geboren en overleden soldaat Hendrikus Johannes Antonius Verbruggen wordt eind september herbegraven op Militair Ereveld Grebbeberg. Verbruggen stierf 15 augustus 1940 aan de gevolgen van een ziekte opgelopen in de mobilisatie-periode dat voorjaar. Zijn kinderen hebben het ministerie van Defensie benaderd en medewerking gekregen. Normaliter vindt een herbegrafenis pas plaats als een burgergraf niet meer door familie wordt verzorgd of kan worden verzorgd.

Het toenmalige Ministerie van Oorlog heeft Verbruggen tijdens WO2 erkent als oorlogsslachtoffer. Hij overleed aan hersenvliesontsteking, buikvliesontsteking en nekkramp en is in augustus 1940 begraven op het R.K. kerkhof te Dreumel. Zijn weduwe Cornelia (Kee) de Wild, die nooit hertrouwde, overleed in 1992 en ligt in hetzelfde graf. Het echtpaar wordt op 28 augustus in een Dodge en een Jeep uit 1943 naar de Grebbeberg gereden. Soldaten van het 1-I-41 Regiment Infanterie waar Verbruggen in diende zullen de kist naar zijn laatste rustplaats brengen. Eerder kreeg de soldaat op aanvraag van zijn familie het Mobilisatiekruis. Verbruggen en zijn vrouwen kregen twee zonen en twee dochters. De jongste zoon Hendrik werd 8 maanden na het overlijden van zijn vader geboren. Het graf van Hendrikus Verbruggen en zijn vrouw in Dreumel (foto Oorlogsgravenstichting)