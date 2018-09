Deel dit artikel:











Verscheurde oorlogstekeningen Fiep Westendorp naar Kasteelmuseum Kinderen in de regen (afbeelding Kasteelmuseum)

ZALTBOMMEL - De tekeningen die Fiep Westendorp in de oorlog aan de Joodse onderduikster Mary Wolf schonk zijn te zien in het Museum Stadskasteel in Zaltbommel. Het gaat om twee kleine tekeningen die in stukken zijn gescheurd en met plakband zijn 'hersteld'. Op de achterkant heeft Westendorp haar naam geschreven. Het museum onderzoekt of en hoe de twee kunstwerkjes kunnen worden gerestaureerd.

Jip en Janneke-tekenares Fiep Westendorp is een geboren Bommelse en werd wereldberoemd door haar Jip en Janneke-tekeningen in verhalen van Annie M.G. Schmidt. Op de ansichtformaat afbeeldingen zijn twee kinderen in de regen te zien en drie kinderen die spelen op een grasveld. De tekeningen zijn vermoedelijk tussen 1935 en 1940 gemaakt en zijn door Westendorp aan Mary Wolf gegeven toen deze in Hotel Gottschalk ondergedoken zat. In het hotel zaten meerdere onderduikers. Spelende kinderen op gras (afbeelding Kasteelmuseum Zaltbommel) Duitse inval in hotel Op zaterdag 8 juli deden de Duitsers er een inval en werd de hoteleigenaar ter plekke doodgeschoten, sommige onderduikers konden zich op tijd verstoppen maar Mary Wolf werd in haar buik geraakt en overleed korte tijd later. Op straat werd een fietser neergeschoten die niet onmiddellijk stopte. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen liet NSB-burgemeester Boll onderstaand pamflet verspreiden. Pamflet Regionaal Archief Rivierenland Fiep Westendorp was in die periode actief in het verzet en vervalste onder meer persoonsbewijzen. Na de evacuatie van Zaltbommel, op 6 september 1944, woonde ze in Opijnen en Tuil en maakte ze voor de geallieerden situatietekeningen van de Waaloever. De verscheurde oorlogstekeningen kwamen terecht bij de familie Stehmann uit Zaltbommel die ze onlangs schonk aan het Kasteelmuseum. Handtekening Fiep Westendorp (afbeelding Kasteelmuseum) Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52