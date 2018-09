Deel dit artikel:











Waarom hangt deze muur vol bierviltjes? Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Het lijkt op het eerste gezicht misschien een muur met Delfts Blauwe tegeltjes, maar het zijn geen tegeltjes. Het is een muur vol met bierviltjes. En het is ook nog een kunstwerk in het Museum Henriëtte Polak in Zutphen.

Het is een kunstwerk van Anita Vermeeren. Pieter 'Dit zijn balpennekes. Tekeningen die gemaakt zijn met gewoon een ordinaire bic-palpen.' Het is typisch zo'n kunstwerk die je van dichtbij en veraf moet bekijken. 'Als je dichtbij staat, zie je die ogen amper. En als je dan afstand neemt. Dan gaan die ogen spreken. Heel apart', aldus Pieter. Pieter bekeek de tekeningen van heel dichtbij: Anita Vermeeren zegt zelf over haar werk; 'Je kunt misschien wel zien dat ik van de etsen van Rembrandt hou. En da's lekker, want dan wordt het weer vertrouwd.' Als je wilt gaan kijken in het museum in Zutphen, dan kan dat nog tot en met 28 oktober.