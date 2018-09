Totempalen terug in Elspeet

NUNSPEET - Al enige tijd staan weer enkele totempalen in het centrum van Elspeet, bij het museum.

Ooit hebben in het dorp meerdere van deze palen gestaan gemaakt door de heer Weggelaar (1908-2004). Al in de tijd van wethouder Van der Geest is geïnformeerd naar mogelijkheden om dit soort oude elementen terug te brengen in het dorp.

De drie nieuwe totempalen zijn in opdracht van de dorpsvereniging gemaakt en geschonken aan het museum ten tijde van de opening. Waar deze palen vroeger als richtingwijzers werden gebruikt, zal binnenkort ook dit element weer worden toegevoegd en zullen deze oude elementen ook weer worden aangebracht. Zo wordt de historie opnieuw in het heden geplaatst.