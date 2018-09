Deel dit artikel:











Vrouw (83) in scootmobiel overleden na botsing met auto Foto: GinoPress

NIJMEGEN - De 83-jarige vrouw die dinsdagmiddag in Nijmegen in haar scootmobiel in botsing kwam met een auto is aan haar verwondingen overleden.

Dat bevestigt de politie. De vrouw werd in de middag aangereden door een automobilist en raakte daarbij gewond aan haar hoofd. Omstanders verleenden eerste hulp, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed zij in de avond. Na het ongeluk werd de weg tijdelijk afgesloten in de richting van de Nieuwe Dukenburgseweg.