Stadsrechten terug in centrum van Terborg Foto: REGIO8

TERBORG - De stadsrechten hebben in de vorm van een bord een prominente plek gekregen in het centrum van Terborg. Na een afwezigheid van honderden jaren werd het bijzondere stuk papier gevonden in ’s-Heerenberg.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

'Wij hebben het bange vermoeden dat de heren van Bergh de stadsrechten meegenomen hebben', aldus Els Bakker van het comité Terborg600. Volgens Bakker zijn de rechten nooit daar geweest waar ze thuishoren, namelijk in Terborg zelf. 'Wij hebben archieven doorgespit en zijn heel ’s-Heerenberg door geweest, uiteindelijk hebben we ze gevonden.' De rechten hebben nu een vaste plek gekregen op het Sint Jorisplein.



De terugkeer van de stadsrechten is een aanloop naar de viering van zeshonderd jaar Terborg. Met onder meer een stadsverjaardag op 23 april, een groot openluchtspel en activiteiten voor de scholen staat er het nodige te gebeuren. 'Te veel om op te noemen', aldus Bakker. 'Maar in de loop van het jaar wordt het allemaal bekendgemaakt. Dan kan Terborg zich alvast verheugen op alles dat komen gaat.'