Bewoner aangehouden voor brandstichtingen bij vluchtelingen in Lent

NIJMEGEN - De politie heeft een 18-jarige Nijmegenaar aangehouden op verdenking van brandstichtingen op het terrein waar statushouders wonen. Het gaat om een bewoner van het complex.

Op het complex waar studenten en vluchtelingen wonen werd drie keer brandgesticht. Op 30 mei, 5 juni en 15 juni. Na de laatste brandstichting werd het complex beveiligd.

Het huis van de aangehouden man is doorzocht. Of daar iets is gevonden, is niet bekend. Over het motief van de brandstichtingen is nog niets bekend. 'Dat moet uit de verhoren blijken', aldus een woordvoerder.